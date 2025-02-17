ФСБ задержала замгубернатора Ростовской области за раздачу госсредств коммерсантам

В Управлении Федеральной службы безопасности по региону сообщили, что в отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
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