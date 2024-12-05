Хоккеист Кузнецов оценил брак фразой «мужчина все равно под каблуком»

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов на странице команды во «ВКонтакте» оценил свой брак. «Считаю, что женатый мужчина в каком-то виде все равно под каблуком, как и жена», — заявил российский хоккеист.
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