Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Мантурову только ЖЭКом командовать можно доверить.«Где деньги?» Пут...
  • Ася
    Трещины были уже до этого, просто сейчас они стали больше, вот на них и обратили внимание..И они появились не от гост...В Сочи треснула м...
  • Татьяна Бутова
    А фанера на что?У Люси Чеботиной ...

Хоккеист Кузнецов оценил брак фразой «мужчина все равно под каблуком»

Хоккеист Кузнецов оценил брак фразой «мужчина все равно под каблуком»

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов на странице команды во «ВКонтакте» оценил свой брак. «Считаю, что женатый мужчина в каком-то виде все равно под каблуком, как и жена», — заявил российский хоккеист.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх