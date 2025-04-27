Сотрудники ТЦК попали в аварию с задержанным ими украинцем

В Черкасской области Украины автобус с сотрудниками ТЦК попал в аварию В Черкасской области Украины автобус с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) и задержанным ими украинцем попал в аварию.
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