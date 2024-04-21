Соединенные Штаты заставляют киевскую сторону воевать до последнего украинца. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, прокомментировавший одобрение американской Палатой представителей новой помощи Киеву.
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