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Володин: США заставляют Киев воевать до последнего украинца

Володин: США заставляют Киев воевать до последнего украинца

Соединенные Штаты заставляют киевскую сторону воевать до последнего украинца. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, прокомментировавший одобрение американской Палатой представителей новой помощи Киеву.

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