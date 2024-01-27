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Военный высказался о возможных планах ВСУ весной

Военный высказался о возможных планах ВСУ весной

Военный Дандыкин: Украина будет пытаться удержаться в обороне весной СюжетКонтрнаступление ВСУ Фото: Inna Varenytsia / Reuters Весной Украина может попытаться удержаться в обороне и провести наступления по некоторым направлениям.

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