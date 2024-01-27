Военный высказался о возможных планах ВСУ весной

Военный Дандыкин: Украина будет пытаться удержаться в обороне весной СюжетКонтрнаступление ВСУ Фото: Inna Varenytsia / Reuters Весной Украина может попытаться удержаться в обороне и провести наступления по некоторым направлениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии