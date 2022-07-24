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Блинкен обвинил Россию в «нарушении обязательств» после удара по порту Одессы

Блинкен обвинил Россию в «нарушении обязательств» после удара по порту Одессы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США осуждают удар по порту Одессы, ответственность за который возлагают на РФ, и утверждают, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна.

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