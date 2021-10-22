Пушков резко ответил Столтенбергу, заявившему об "агрессии" России

Член Совфеда Алексей Пушков высмеял "странную логику" руководства НАТО, предпочитающего "налаживать отношения" с Россией с помощью давления, ужесточения политических и военных мер в пику Москве.
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