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Зарплаты курьеров в Москве могут вырасти до 400 тысяч рублей: Дело в мигрантах

Зарплаты курьеров в Москве могут вырасти до 400 тысяч рублей: Дело в мигрантах

Царьград коллаж Царьграда В Москве ожидается значительное увеличение зарплат курьеров до 400 тысяч рублей.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
При стоимости доставки 350 рублей,на руки курьеру 200. 22 дня по 25 заказов в день. Получит 110 тыс. Молодой потянет такую нагрузку, но весьма скоро пошлет нафиг скорее всего и прейдет на менее оплачиваемую должность. Студентом, когда надо было сразу много денег, разгружал вагоны, от 25 до 50 рублей за ночь (СССР 80-е), но это не каждый день же будешь так вкалывать.
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2 час.
Вилла Колибри
Убрать их и пусть все ходят по магазинам.оставить озон и wb
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1 час.
АХ
Александр Харченко
Убрать и озон с вб с их астрономическими ценами
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47 мин.

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