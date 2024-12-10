Зарплаты курьеров в Москве могут вырасти до 400 тысяч рублей: Дело в мигрантах

Дмитрий Бакланов

При стоимости доставки 350 рублей,на руки курьеру 200. 22 дня по 25 заказов в день. Получит 110 тыс. Молодой потянет такую нагрузку, но весьма скоро пошлет нафиг скорее всего и прейдет на менее оплачиваемую должность. Студентом, когда надо было сразу много денег, разгружал вагоны, от 25 до 50 рублей за ночь (СССР 80-е), но это не каждый день же будешь так вкалывать.