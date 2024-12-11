«Не обижайте мужчину»: житель Ленобласти выплатит 25 тысяч рублей за оскорбления в адрес соседа по СНТ

Между мужчинами были конфликты из-за оплаты членских взносов в садоводческом товариществе В Ленинградской области мужчина выплатит компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей за оскорбления соседа по СНТ в Интернете.
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