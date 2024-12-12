Сирийцы нашли под резиденцией Асада целую сеть подземных тоннелей. Кадры из подземелий опубликовали впервые: вниз на сотни метров уходят мраморные лестницы, а за дверьми в коридорах скрыты целые комнаты для хранения ценностей.
Человек снял на камеру подземные лабиринты дворца Башара Асада в Сирии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Какое говно писало сию статью "могли передвигаться грузовики, нагруженные золотом"? Именно и только золотом? Вы видели это золото и эти грузрвики? Ваши заказчики досадуют, что не получилось на радость всяким клинтонbabe показать растерзанную тушку Асада. Как Хусейна или несчастного патриота Каддафи. А вот хрен вам! Мы на этот раз его успели эвакуировать раньше.
Ответить
13 час.
LD
Leon Dan
В смысле, один из террористов, участвующих в захвате? И откуда этот ролик тут? Можно выйти на сочувствующих.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии