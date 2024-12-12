Человек снял на камеру подземные лабиринты дворца Башара Асада в Сирии

Daddy Bo

Какое говно писало сию статью "могли передвигаться грузовики, нагруженные золотом"? Именно и только золотом? Вы видели это золото и эти грузрвики? Ваши заказчики досадуют, что не получилось на радость всяким клинтонbabe показать растерзанную тушку Асада. Как Хусейна или несчастного патриота Каддафи. А вот хрен вам! Мы на этот раз его успели эвакуировать раньше.