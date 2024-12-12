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Человек снял на камеру подземные лабиринты дворца Башара Асада в Сирии

Человек снял на камеру подземные лабиринты дворца Башара Асада в Сирии

Сирийцы нашли под резиденцией Асада целую сеть подземных тоннелей. Кадры из подземелий опубликовали впервые: вниз на сотни метров уходят мраморные лестницы, а за дверьми в коридорах скрыты целые комнаты для хранения ценностей.

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Комментарии
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Daddy Bo
Какое говно писало сию статью &quot;могли передвигаться грузовики, нагруженные золотом&quot;?  Именно и только золотом? Вы видели это золото и эти грузрвики? Ваши заказчики досадуют, что не получилось на радость всяким клинтонbabe показать растерзанную тушку Асада. Как Хусейна или несчастного патриота Каддафи. А вот хрен вам! Мы на этот раз его успели эвакуировать раньше.
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13 час.
LD
Leon Dan
В смысле, один из террористов, участвующих в захвате? И откуда этот ролик тут? Можно выйти на сочувствующих.
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13 час.

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