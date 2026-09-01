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НАТО отстает от России, надежда только на Украину – бывший ЦРУшник

НАТО отстает от России, надежда только на Украину – бывший ЦРУшник

Россия намного опережает НАТО в области применения дронов и РЭБ. Об этом бывший оперативный сотрудник ЦРУ Шон Висвессер заявил на видео конференции американской волонтерской организации «Инициатива по ведению нерегулярной войны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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