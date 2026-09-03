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Царьград

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Глейхенгауз ждет жесткой бойни на чемпионате России по фигурному катанию

Глейхенгауз ждет жесткой бойни на чемпионате России по фигурному катанию

Эксперты уже называют декабрьский турнир самым непредсказуемым и жестким за последние годы.Предстоящий чемпионат России по фигурному катанию обещает стать самым жестким и непредсказуемым турниром за последние годы.

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