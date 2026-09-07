Яблочная пастила: прекрасный десерт для ребенка

Как приготовить ее своими руками. Источник: Unsplash Пастилу можно готовить как с большим количеством сахара – она будет мягкой и влажной, похожей на мармелад, так и с минимальным количеством или совсем без сахара – пастила получится пожестче и посуше, почти как жевательная резинка, которая постепенно тает во рту – детям очень нравится! 1,5 кг яблок разрежьте на четвертинки, выложите в кастрюлю с толстым дном, влейте 50 мл воды, доведите до кипения и варите на слабом огне под крышкой около 15 минут – мякоть должна превратиться в пюре.