Молодёжь выбирает будущее.

Для привлечения внимания молодежи к книге и чтению, развития среди молодых людей грамотности и культуры потребления информации в рамках Дня молодого читателя ´Книга и молодёжь: век ХХІ´ в детской библиотеке № 5 был проведен экспресс-час ´Молодежь выбирает будущее´.