Фотографии Крымской войны 1853-1856 годов

9 сентября 1855 года после тяжелейших боев завершилась 349-дневная оборона Севастополя. В связи с этим событием ежегодно в Севастополе вспоминают и чтят павших при обороне города и в Крымской войне 1853–1856 годов.
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