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Небензя заявил, что мир для Зеленского будет самым страшным сценарием

Небензя заявил, что мир для Зеленского будет самым страшным сценарием

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта представляет собой худший сценарий для Владимира Зеленского, поскольку это вынудит его участвовать в выборах.

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