БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остаётся один шаг

До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остаётся один шаг

Американцы находятся на завершающем этапе создания биологического оружия нового типа В сентябре США официально признали проведение на Украине биологических экспериментов на людях – малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

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