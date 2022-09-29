Американцы находятся на завершающем этапе создания биологического оружия нового типа В сентябре США официально признали проведение на Украине биологических экспериментов на людях – малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.
Американцы находятся на завершающем этапе создания биологического оружия нового типа В сентябре США официально признали проведение на Украине биологических экспериментов на людях – малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.
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