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Экс-тренера «ПСЖ» Гальтье удалили за средний палец

Экс-тренера «ПСЖ» Гальтье удалили за средний палец

Главный тренер «Неома» Кристоф Гальтье был удален за неприличный жест во время матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом».

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