Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями Игр

Российским журналистам, аккредитованным на Олимпийских играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями на пресс-конференции после финального матча в парном разряде.
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