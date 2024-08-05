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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями Игр

Российским журналистам, аккредитованным на Олимпийских играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями на пресс-конференции после финального матча в парном разряде.

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