Заканчивается "ковидный" мораторий на выдворение нелегалов

Дело в том, что Указом президента РФ от 15 июня 2021 г. N 364 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения COVID-19" прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.