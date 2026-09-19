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Суд арестовал девушку, устроившую на Bentley смертельное ДТП в Москве

В Москве суд арестовал девушку, которая за рулем Bentley устроила смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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