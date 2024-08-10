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Закон и Порядок

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Где Киев взял солдат для атаки на Курск? Полковник спецназа объяснил: "Это высвободило резервы"

Где Киев взял солдат для атаки на Курск? Полковник спецназа объяснил: "Это высвободило резервы"

  Полковник спецназназа Анатолий Матвийчук рассказал, откуда Киев взял солдат для атаки на Курск. По его словам, роль в этом деле сыграла Белоруссия.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Дурак в квадрате...
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1 час.
ВС
Валерий Сорокин
Ну напиши  тогда конкретно что? где ? когда ? сколько?
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1 час.
Нина Бакалина
Хитрый  лис  немного  просчитался,  вести  переговоры  за  спиной  России  с  комиком - предательство.  Отнять  у  него  ЯО !
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32 мин.

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