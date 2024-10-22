Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада

У наших противников никогда не было недостатка в масштабных, убедительных, отлично просчитанных и великолепно обоснованных планах, каждый из которых был способен поставить Россию на колени и к чему-то там принудить, причем несколько раз подряд.
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