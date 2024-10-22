Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Этот либерастный гадюшник давно пора закрыть. Чтоб мозг нашей молодежи не уродовал. Только полный идиот может считать...«Ельцин-центр» на...
  • С Ж
    Какой бред"Не пьёт и работа...
  • Анатолий протасевич
    просто всю верхушку генштаба  нужно  не то что уволить а и как в военное время по примеру СТАЛИНА  -----..Ошибка Генштаба. ...

Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада

Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада

У наших противников никогда не было недостатка в масштабных, убедительных, отлично просчитанных и великолепно обоснованных планах, каждый из которых был способен поставить Россию на колени и к чему-то там принудить, причем несколько раз подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх