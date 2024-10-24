Путин: конфликт на Ближнем Востоке может привести к полномасштабной войне

Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "аутрич" /"БРИКС плюс", стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.