Путин: конфликт на Ближнем Востоке может привести к полномасштабной войне

Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "аутрич" /"БРИКС плюс", стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии