ВС Южной Кореи недовольны приближением самолетов РФ и КНР

Российские и китайские военные самолеты приблизились к воздушному пространству Южной Кореи и тем самым вошли в опознавательную зону ПВО страны, заявил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи, 30 ноября сообщает агентство Yonhap.
Российские и китайские военные самолеты приблизились к воздушному пространству Южной Кореи и тем самым вошли в опознавательную зону ПВО страны, заявил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи, 30 ноября сообщает агентство Yonhap.
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