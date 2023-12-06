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Стало известно, в каком районе Петербурга проще найти и потерять мужа

Стало известно, в каком районе Петербурга проще найти и потерять мужа

Петербуржцы стали чаще жениться в Приморском, Центральном и Выборгском районах. Развод стал популярной бюрократической процедурой также в Приморском, Калининском и Невском районах.

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Комментарии
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l
leonid
Потерять мужа можно, а вот найти  это уже проблема,  Так плодят полусирот.
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