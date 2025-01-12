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Этот таинственный мир

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Странный парадокс современного отрицания науки

В этом эссе Франк утверждает, что основной парадокс отрицания науки заключается в том, что отрицатели, как правило, формируют свои убеждения, используя те же инструменты, данные и знания, которые порождены наукой.

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