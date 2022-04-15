Георгия Епифанцева переехал товарняк, а Кочеткова бросили у метро. Как звезд потопила «Угрюм-река»

15 апреля картине исполняется 53 года.15 апреля картине исполняется 53 года.Хотя Юрий Мороз предупреждал, что его «Угрюм-река» — вовсе не ремейк, а иной взгляд на роман Вячеслава Шишкова, новый сериал продолжают сравнивать с версией 1969-го.
15 апреля картине исполняется 53 года.15 апреля картине исполняется 53 года.Хотя Юрий Мороз предупреждал, что его «Угрюм-река» — вовсе не ремейк, а иной взгляд на роман Вячеслава Шишкова, новый сериал продолжают сравнивать с версией 1969-го.
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