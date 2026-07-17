Почему пятидверный Suzuki Jimny — это честный ответ на вопрос об идеальном внедорожнике для российской глубинки

Каждый раз, когда я выезжаю за город и сворачиваю с асфальта на грунтовку, ведущую к заброшенной деревне или лесному озеру, в голове сама собой вырисовывается формула идеального автомобиля для таких условий.
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