Hokkaido (Япония): недовольный результатами переговоров прежних премьеров с Россией, Фумио Кисида возвращается к формуле «взять не два, а все четыре острова»

Картина дня. ФинансыПолитикаHokkaido (Япония): недовольный результатами переговоров прежних премьеров с Россией, Фумио Кисида возвращается к формуле «взять не два, а все четыре острова»Японские СМИ гадают о курсе будущего премьера Кисиды в отношении России. Ясно, что он непоследовательный.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвана хрена у комара не видели?Александр БеляевВиктор Луговой"Кто-то хорошо сказал: «Земли, утраченные в войну, и вернуть можно только войной!». (цы) Ну дык ы фсё, ёлы. Россия те острова потеряла в результате войны (кто, бишь, тогда вещал в Портсмуте на чистом епоньском "Мы исходим из того, что у нас с вами была война и мы победили", м?), и в сорок пятом вернула их войной. Теперь уже мы можем исходить а) - из того, что у нас была война и победили уже мы, б) - из того, что мы потеряли эти земли в войну и вернули войной. Что не так? А ещё мы будем исходить из того, что Епонь всегда ото всех слишком много хочет. И чем больше получает, тем выше задирает шнобель. А? Что там было в меморандуме Танаки? "Будущее таково, что Японии, вероятно, придётся скрестить мечи с Россией на полях Маньчжурии и Монголии..."? Дальше - что там было? Маньчжурия - не китайская и, следственно, должна быть отдана Японии, не се па? Монголия - территория не монгольская и, следственно, должна быть отдана Японии же, нихьт ва? А про Сибирь? Докуда, бишь, собирались забирать? Забыли уже всё? Ну, так мы зато помним. За танакин меморандум из-под вас надо было и Хоккайду вашу вытряхнуть, гомен насаи. Хотите на острова? - спускайте красное солнышко и учите Великий-Могучий. Будет вместо Токиво Владияпонск, вместо Саппоро Северохоккайдск... Зато стабильность: газ всегда по внутрирасейским ценникам, а когда землетрясуха колбасить начнёт и цунамы попрут - можно с женой и дитями на материке пересидеть. Нет желающих?VValeryЕсли за четверыми зайцами погонишся, то от них же пязды и получишь.Валентин ЩербаковОстровов Кисиде не видать как своих ушей. Сначала пусть прочитает хорошо Договор с СССР о полной капитуляции узкопленочных, выгонит пиндосов с японских островов, подпишет мирный Договор с РОССИЕЙ, а дальше воля наша, как и Крым, острова будут наши.Хмуров ВикторНу, видать, японцам захватывать чужие территории можно. И отдавать захваченные территории они никогда не собирались. Приходилось народам кровью их возвращать, а вот японские территории трогать нельзя. Вот логика. Да и к тому же и не японские вовсе эти северные территории. На Курильских островах жила народность Айну (кстати принявшие российское подданство из-за постоянных набегов на острова японцев). А пусть ответят, где этот народ теперь после захвата японцами Курильских островов? Его нет. Нет целого народа. Их японцы уничтожили. Какие же это японские острова? Совести нет у самураев.Комментировать
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