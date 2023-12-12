С 1 января в России повысят пенсии и пособия

С 1 января получателям социальных выплат проведут индексацию различным категориям получателей. Так, на федеральном уровне сделают перерасчёт семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое зависит от размера прожиточного минимума (ПМ), а его увеличат с 1 января.