Baldur's Gate 3: Larian планирует больше обновлений и, возможно, даже новые расы Судя п...

Baldur's Gate 3: Larian планирует больше обновлений и, возможно, даже новые расыСудя по всему, Larian Studios по-прежнему намерена поддерживать Baldur’s Gate 3 в течение длительного времени новыми обновлениями, которые не только сгладят недостатки игры, но и введут новые элементы, которые также могут включать в себя новые… источник.