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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Baldur's Gate 3: Larian планирует больше обновлений и, возможно, даже новые расы Судя п...

Baldur's Gate 3: Larian планирует больше обновлений и, возможно, даже новые расы Судя п...

Baldur's Gate 3: Larian планирует больше обновлений и, возможно, даже новые расыСудя по всему, Larian Studios по-прежнему намерена поддерживать Baldur’s Gate 3 в течение длительного времени новыми обновлениями, которые не только сгладят недостатки игры, но и введут новые элементы, которые также могут включать в себя новые… источник.

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