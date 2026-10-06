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Иркутск Сегодня

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Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, подсчитали в ОПЕК

Население Земли к 2050 году увеличится примерно на 1,4 миллиарда человек. И составит в итоге 9,7 миллиарда.

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