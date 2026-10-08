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Царьград

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Фонд пенсионного страхования увеличит пособие до 95 580 рублей в 2027

Фонд пенсионного страхования увеличит пособие до 95 580 рублей в 2027

Максимальное пособие по уходу за ребенком в России к 2027 году достигнет 95 580 рублей, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

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