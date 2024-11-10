Светлоликая печаль или мечты сбываются

И

Искандер

«Суть исторических достижений Сталина состоит в том, что он, принял Россию с сохой, а оставляет ее с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриальной державы мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организации. Такие достижения не были бы возможны без ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось». Это сказал британец Исаак Дойчер («Британская энциклопедия, статья «Сталин» (том 21, с. 303»). А ты, дурачок убогий, приволокся с пафосной хохмой про большевичков, более 70 лет промывавших мозги россиянам. Воистину, дураков в России на сто лет припасено.