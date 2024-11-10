Занятно наблюдать, как светлоликая общественность реагирует на победу Трампа в США. И если реакцию местных эльфов ещё понять можно, то поведение релокантов, покинувших так ненавистную им Россию, совершенно необъяснимо.
Светлоликая печаль или мечты сбываются
Комментарии
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В
Василий
Судя по штилю написания - это не советское образование, а обычное ЕГЭ. Написать обычное дерьмо и обрадоваться.
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9 час.
И
Искандер
«Суть исторических достижений Сталина состоит в том, что он, принял Россию с сохой, а оставляет ее с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриальной державы мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организации. Такие достижения не были бы возможны без ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось». Это сказал британец Исаак Дойчер («Британская энциклопедия, статья «Сталин» (том 21, с. 303»). А ты, дурачок убогий, приволокся с пафосной хохмой про большевичков, более 70 лет промывавших мозги россиянам. Воистину, дураков в России на сто лет припасено.
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4 час.
Юрий Золотарев
ГОВНОДАВЫ, блллиннн!
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2 час.
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