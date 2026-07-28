В Липецкой области отменят ограничения на продажу бензина с 31 июля

На автозаправках в Липецкой области с 31 июля снимают временные ограничения по принципу "чет-нечет". Это означает, что с конца июля заправиться на АЗС смогут все автомобили без учета номера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере "Макс".