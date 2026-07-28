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Газета.ру

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В Липецкой области отменят ограничения на продажу бензина с 31 июля

В Липецкой области отменят ограничения на продажу бензина с 31 июля

На автозаправках в Липецкой области с 31 июля снимают временные ограничения по принципу "чет-нечет". Это означает, что с конца июля заправиться на АЗС смогут все автомобили без учета номера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере "Макс".

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