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США и Украина заключили соглашение по безопасности. Но есть загвоздка

США и Украина заключили соглашение по безопасности. Но есть загвоздка

Фасано, Италия — США продлили гарантии безопасности Украине на десять лет, и это очевидная попытка сигнализировать о долгосрочной поддержке Киева против России в преддверии выборов в США, которые могут поставить под сомнение дальнейшую помощь Украине.

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