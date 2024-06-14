США и Украина заключили соглашение по безопасности. Но есть загвоздка

Фасано, Италия — США продлили гарантии безопасности Украине на десять лет, и это очевидная попытка сигнализировать о долгосрочной поддержке Киева против России в преддверии выборов в США, которые могут поставить под сомнение дальнейшую помощь Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии