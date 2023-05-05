Слово и дело

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Сотни миллионов рублей арестованы на счетах Елены Блиновской и ее супруга

Сотни миллионов рублей арестованы на счетах Елены Блиновской и ее супруга

Сотни миллионов рублей арестованы на счетах блогера Елены Блиновской и ее мужа в рамках уголовного дела о неуплате налогов.

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