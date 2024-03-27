Недооценнённая, или Почему молдавская госсобственность продается за бесценок

Во всем мире приватизация государственного имущества является надежным способом пополнения бюджета. А вот в Молдове она по-прежнему остается одним из ярчайших доказательств невысокого качества государственного управления.
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