Здание земской школы в Екатеринбурге продали за 92 млн рублей. Новый владелец — ООО «Панорама».В Екатеринбурге продали 100% долей ООО «Профит», на балансе которого находится здание земской школы на улице Добролюбова, 19а.
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