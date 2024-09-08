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Открыт прием заявок на Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

Открыт прием заявок на Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

Начался прием заявок на Международный фестиваль «Дни короткометражного кино», который пройдет в Москве с 14 по 21 декабря при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

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