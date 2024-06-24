Петербургская филармония и Московская консерватория впервые подпишут соглашение о сотрудничестве

Петербургская филармония и Московская консерватория подпишут соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания документа пройдет 25 июня в Большом зале Петербургской филармонии при участии директора филармонии Ильи Черкасова и и.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии