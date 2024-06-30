Билл Гейтс успокоил людей относительно влияния нейросетей на климат

На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых…На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых…На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .