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Билл Гейтс успокоил людей относительно влияния нейросетей на климат

Билл Гейтс успокоил людей относительно влияния нейросетей на климат

На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых…На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых…На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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