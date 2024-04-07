Кудеар: брат Ивана Грозного, ставший разбойником

Иван Грозный оказался на российском престоле в возрасте трёх лет. Другого претендента на роль главы государства тогда не нашлось, хотя, как утверждают некоторые историки, у Василия III был старший сын – Кудеар.
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