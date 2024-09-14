Ускорить расследование ценой свободы: как партнер и брат Дурова могут повлиять на дело Евгения КомароваФранцузские власти предъявили требование брату Павла Дурова, Николаю, и вице-президенту Telegram Илье Перекопскому явиться для дачи показаний в рамках расследования.