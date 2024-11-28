Сегодня утром ВС РФ нанесли ракетный удар по украинским объектам. Судя по меющейся информации, одной из главных целей стала энергетика.
Ракетный удар по Украине: пошли массовые отключения света
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Последствия декомуннизации и дерусификации должны быть беспощадными... Также, как и денацификация, дебандери зация, дехох лязация, дебан дерлогизация, ну и десвинофикация заодно... И чтоб у них при звучании русского языка непроизвольная дефекация происходила... Прямо в широкие шаровары...)))
Ответить
15 час.
Изабелла Жилина
Наконец-то! Пора уничтожать врагов без жалости!
Ответить
15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
На войне жалость несовместима с моралью! Пожалели врага, значит сами будете гибнуть. Тем более укронацисты, это наемная армия США и НАТО и это они сами выбрали себе такую судьбу.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии