Ракетный удар по Украине: пошли массовые отключения света

Последствия декомуннизации и дерусификации должны быть беспощадными... Также, как и денацификация, дебандери зация, дехох лязация, дебан дерлогизация, ну и десвинофикация заодно... И чтоб у них при звучании русского языка непроизвольная дефекация происходила... Прямо в широкие шаровары...)))

ЛК

Любовь Кузьмина

На войне жалость несовместима с моралью! Пожалели врага, значит сами будете гибнуть. Тем более укронацисты, это наемная армия США и НАТО и это они сами выбрали себе такую судьбу.