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Ракетный удар по Украине: пошли массовые отключения света

Ракетный удар по Украине: пошли массовые отключения света

Сегодня утром ВС РФ нанесли ракетный удар по украинским объектам. Судя по меющейся информации, одной из главных целей стала энергетика.

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Комментарии
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Балу -
Последствия декомуннизации и дерусификации должны быть беспощадными... Также, как и денацификация, дебандери зация, дехох лязация, дебан дерлогизация, ну и десвинофикация заодно... И чтоб у них при звучании русского языка непроизвольная дефекация происходила... Прямо в широкие шаровары...)))
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15 час.
Изабелла Жилина
Наконец-то! Пора уничтожать врагов без жалости!
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15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
На войне жалость несовместима с моралью! Пожалели врага, значит сами будете гибнуть. Тем более укронацисты, это наемная армия США и НАТО и это они сами выбрали себе такую судьбу.
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15 час.

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