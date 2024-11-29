Дорожная хроника в Ивановской области за прошедшие дежурные сутки

В Тейковском районе в 07-00 на 4 километре автодороги «Тейково-Гаврилов-Посад» 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Спектра», не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт», под управлением 50-летнего мужчины.