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Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над Циципасом

Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме.

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