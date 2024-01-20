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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанаты Nintendo и покемонов в ярости от Palword и призывают к бойкоту игры Ярые фана...

Фанаты Nintendo и покемонов в ярости от Palword и призывают к бойкоту игры Ярые фана...

Фанаты Nintendo и покемонов в ярости от Palword и призывают к бойкоту игрыЯрые фанаты Nintendo и покемонов выступили против Palworld в социальных сетях, обвинив игру с открытым миром на выживание в явном копировании дизайна взятого из серии Pokemon.

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