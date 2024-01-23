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Салехардский ЭкоДом посетил первый заместитель Председателя Заксобрания Ямала Алексей Ситников

Салехардский ЭкоДом посетил первый заместитель Председателя Заксобрания Ямала Алексей Ситников

Сегодня у ямальцев есть возможность расширить свои знания о переработке вторсырья, лучше понять проблемы, связанные с отходами и загрязнением окружающей среды, а также с помощью экоактивистов внедрить в жизнь полезные экопривычки — это слова первого заместителя Председателя Заксобрания Ямала Алексея Ситникова.

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