Салехардский ЭкоДом посетил первый заместитель Председателя Заксобрания Ямала Алексей Ситников

Сегодня у ямальцев есть возможность расширить свои знания о переработке вторсырья, лучше понять проблемы, связанные с отходами и загрязнением окружающей среды, а также с помощью экоактивистов внедрить в жизнь полезные экопривычки — это слова первого заместителя Председателя Заксобрания Ямала Алексея Ситникова.